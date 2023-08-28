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Президент КХЛ объяснил, какой позиции будет придерживаться Лига по делу Федотова

Голкипер ЦСКА был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до конца 2023 года.
Президент КХЛ объяснил, какой позиции будет придерживаться Лига по делу Федотова
28 августа 2023 13:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, какой позиции будет придерживаться Лига по делу отстраненного Международной федерации хоккея (ИИХФ) голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала. Но там стоит пометка о дисквалификации до 31 декабря 2023 года. Мы его заявили на сезон, но Иван дисквалифицирован Международной федерацией хоккея. Юристы работают над вопросом. Если ничего не изменится, 1 сентября Иван не сыграет», - приводит «Чемпионат» слова Морозова.

Ранее ИИХФ признала действующим контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», однако голкипер в прошлом месяце подписал новое соглашение с армейцами. 14 августа, ИИХФ приняла решение отстранить игрока от выступлений на четыре месяца и запретила красно-синим проводить подписание хоккеистов на год.

источник: Чемпионат.com
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