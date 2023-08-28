Президент КХЛ Морозов высказался об обходе потолка зарплат после переподписания контрактов

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о работе лиги по предотвращению обхода потолка зарплата за счёт переподписания контрактов игроков.

Отметим, что в бюджете каждой команды на зарплаты хоккеистов должно быть заложено не более 900 миллионов рублей.

«Каждый обмен и каждое подписание тщательно разбираем. В этом сезоне контракт понижается, а в следующем повышается. Агенту и игроку это может быть выгодно, потому что контракт истекает, и можно уже претендовать на те же условия, на которых он заканчивал контракт. Тут же клуб, экономя сейчас, на следующий год усложняет задачу, потому что с этими игроками уже не выйдет так договориться», — цитирует Морозова «Чемпионат».

Новый сезон стартует матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».