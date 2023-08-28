В КХЛ хотят увеличить лимит на легионеров

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что в следующем сезоне в турнире планируется изменить лимит на легионеров.

«По легионерам у нас действует приказ Минспорта, который мы обязаны исполнять. С прошлого года уменьшили количество иностранцев до трех человек. Мы уже разговаривали с Минспортом по поводу следующего года.

Мы хотим доказать, что оптимальное число легионеров для российских клубов – пять. У иностранных клубов нет лимита на легионеров. Но надо отметить, что одна из целей «Барыса» и «Динамо» Минск – наигрывать хоккеистов для сборной», - приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Новый сезон стартует матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».