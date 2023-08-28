КХЛ ждёт решения РУСАДА по допингу в фарм-клубе «Салавата Юлаева»

Президент КХЛ Алексей Морозов дал комментарий по расследованию дела о допинге в «Толпаре», фарм-клубе «Салавате Юлаеве».

«Ждем решение РУСАДА. Мы в курсе истории, но странно, что допинг нашли лишь у семи человек, а не у всех», - приводит Алексей Шевченко слова Морохова.

Ранее семь хоккеистов команды из структуры «Салавата Юлаева» написали заявление на наставника, заявив, что Загретдинов заставлял их употреблять допинг без согласования с врачом.

Хоккеисты «Толпара» попались на допинге в апреле. КХЛ утверждает, что они принимали запрещенные вещества с февраля. Имя пострадавших не раскрывается.

В пробах хоккеистов был выявлен мельдоний.