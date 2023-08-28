Морозов заявил, что «Сокол» не изъявляет желания выступать в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему в лигу не вошёл красноярский «Сокол».

«Все понимают, что нужна будет инфраструктура: стадион, гостиницы. Кого‑то тянуть в лигу мы не будем. Должно быть желание региона, команды, руководства клуба. Мы на связи с Красноярском. Пока что они не говорят о желании вступить в КХЛ», - приводит «Матч ТВ» слова Морозова.

В минувшем сезоне «Сокол» выступал в ВХЛ, где дошёл до финала Кубка Петрова. В пяти матчах красноярцы проиграли воскресенскому «Химику», который и завоевал трофей.

Ранее состав участников КХЛ пополнился тольяттинской «Ладой», которая вернулась в лигу после пятилетнего отсутствия.