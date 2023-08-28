ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент КХЛ: не видим никаких проблем с натурализацией легионеров

По словам функционера, всё соответствует букве закона.
28 августа 2023 15:05
автор: Андрей Тупиков

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о натурализации легионеров.

«Натурализация легионеров – это добровольная воля человека. Всё делается по закону. Здесь мы не видим никаких проблем. Когда нашу сборную вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор», - сказал Морозов корреспонденту «Советского спорта».

Ранее Морозов сообщил, что в следующем сезоне в турнире планируется изменить лимит на легионеров.

Новый сезон стартует матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

источник: «Советский спорт»
Морозов объяснил, почему КХЛ вынуждена следовать указаниям ФХР
Федерация поддержала дисквалификацию Федотова.
28.08.2023 15:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Морозов заявил, что «Сокол» не изъявляет желания выступать в КХЛ
Клуб представляет Красноярск.
28.08.2023 14:56
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ ждёт решения РУСАДА по допингу в фарм-клубе «Салавата Юлаева»
Положительные пробы сдали семь хоккеистов.
28.08.2023 14:33
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В КХЛ хотят увеличить лимит на легионеров
В КХЛ хотят увеличить лимит на легионеров
Сейчас лимит - три иностранца в команде.
28.08.2023 14:26
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Президент КХЛ Морозов высказался об обходе потолка зарплат после переподписания контрактов
Новый сезон чемпионата лиги стартует 1 сентября.
28.08.2023 14:08
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Президент КХЛ объяснил, какой позиции будет придерживаться Лига по делу Федотова
Президент КХЛ объяснил, какой позиции будет придерживаться Лига по делу Федотова
Голкипер ЦСКА был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до конца 2023 года.
28.08.2023 13:51
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Адмирал» одержал победу над «Торпедо» в товарищеском матче
Встреча завершилась со счётом 2:1.
28.08.2023 13:34
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Загитова заявила, что не хотела бы видеть драки в хоккее
Знаменитая фигуристка присутствовала на презентации СКА на новый сезон КХЛ.
28.08.2023 12:13
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Форвард «Сиэтла» Донской завершил карьеру в 31 год из-за последствий сотрясения мозга
Ранее он выступал за «Сан-Хосе», «Колорадо» и «Сиэтл».
28.08.2023 11:44
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.