Президент КХЛ: не видим никаких проблем с натурализацией легионеров

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о натурализации легионеров.

«Натурализация легионеров – это добровольная воля человека. Всё делается по закону. Здесь мы не видим никаких проблем. Когда нашу сборную вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор», - сказал Морозов корреспонденту «Советского спорта».

Ранее Морозов сообщил, что в следующем сезоне в турнире планируется изменить лимит на легионеров.

Новый сезон стартует матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».