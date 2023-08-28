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Морозов объяснил, почему КХЛ вынуждена следовать указаниям ФХР

Федерация поддержала дисквалификацию Федотова.
28 августа 2023 15:22
автор: Максим Скороходов

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему лига не может стать независимой, отделившись от Федерации хоккея России.

«Есть закон, которому мы подчиняемся. Мы получаем разрешение от ФХР на проведение чемпионата России. Любое соревнование включается в единый календарный план. Если соревнование не включается в него, то букмекеры не могут принимать ставки, игроки не могут получать разряды. Мы живем в ситуации, когда мы проводим чемпионат России и разыгрываем Кубок Гагарина», - приводит «Матч ТВ» слова Морозова.

Ранее Морозов подтвердил, что вратарь Иван Федотов сможет начать играть за ЦСКА только с 1 января, если юристы не уладят вопрос с его дисквалификацией, которая была наложена на хоккеиста Международной федерацией хоккея.

Федерация хоккея России не стала возражать ИИХФ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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