Максим Сушинский поддержал голкипера ЦСКА Ивана Федотова

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с дисквалификацией голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«А вот самому Ивану остается только играть в хоккей и как можно скорее набирать оптимальные кондиции. Конечно, он мог бы уехать в НХЛ, на которую его дисквалификация не распространяется, но слабо себе это представляю. Здесь нужно задать вопрос самому вратарю. Самое главное: молодому парню жизненно необходимо регулярно выходить на лед. В данном конфликте я не занимаю ничью сторону, но поддерживаю хоккеиста, поскольку он и так пропустил год. А другого заработка у человека нет», — приводит слова Сушинского RT.

Ранее ИИХФ признала действующим контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», однако голкипер в прошлом месяце подписал новое соглашение с армейцами. 14 августа, ИИХФ приняла решение отстранить игрока от выступлений на четыре месяца и запретила красно-синим проводить подписание хоккеистов на год.