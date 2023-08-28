«Фонбет» стал официальным партнером ХК «Локомотив»

Букмекерская компания «Фонбет» подписала соглашение о сотрудничестве с ярославским хоккейным клубом «Локомотив», выступающим в Континентальной Хоккейной Лиге.

Спонсорское соглашение заключено на два года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме ярославцев. Также на матчах Фонбет Чемпионата КХЛ будет брендирована домашняя арена «Локомотива» – УКРК «Арена-2000».

В течение всего срока соглашения клубом совместно с «Фонбет» будут организованы различные акции и мероприятия для болельщиков ярославской команды.

«Фонбет» активно поддерживает российский хоккей. Компания является титульным партнёром КХЛ, а также спонсором ряда клубов. Вместе с КХЛ «Фонбет» ежегодно проводит Неделю Звёзд Хоккея. В юбилейном сезоне-2022/2023 компания совместно с Лигой выбрала и наградила лучших хоккеистов за всю историю КХЛ, лучшего болельщика, а также определила лучших журналистов сезона.

В рамках сотрудничества с КХЛ и клубами «Фонбет» активно участвует в благотворительности и поддерживает социальные инициативы. Одной из таких является акция «Голевая передача», в рамках которой собранные средства идут на поддержку детского адаптивного хоккея.

«Мы расширяем наше партнерство в российском хоккее и начинаем сотрудничество с амбициозным коллективом. Уверен, в предстоящем сезоне ярославские железнодорожники порадуют болельщиков результатом, а мы - различными мероприятиями и акциями для ярославских любителей хоккея», – заявил генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.

«Мы с удовлетворением объявляем о начале сотрудничества нашего Клуба и букмекерской компании «Фонбет». Для «Локомотива» было принципиально важно найти на рынке букмекерских услуг надежного партнера с солидной репутацией. Считаю, что в лице «Фонбет» мы получили именно такого партнера. Уверен, что сотрудничество «Локомотив» и «Фонбет» будет плодотворным, взаимовыгодным и интересным для болельщиков», – сообщил президент «Локомотива» Юрий Яковлев.