СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию

Сегодня, 29 августа, пресс-служба КХЛ сообщает о том, что санкт-петербургский СКА обменял форварда Данилу Моисеева в тольяттинскую «Ладу» на денежную компенсацию.

Напомним, 25-летний нападающий начал карьеру в подмосковном «Витязе». В 2021 году он стал игроком питерских армейцев.

В минувшем сезоне КХЛ на счету Моисеева одна результативная передача в 22 матчах.

В общей сложности, в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 237 игр, в которых забил 19 голов и сделал 34 ассиста.