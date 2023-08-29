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СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию

В составе армейцев он выступал с 2021 года.
29 августа 2023 09:12
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 29 августа, пресс-служба КХЛ сообщает о том, что санкт-петербургский СКА обменял форварда Данилу Моисеева в тольяттинскую «Ладу» на денежную компенсацию.

Напомним, 25-летний нападающий начал карьеру в подмосковном «Витязе». В 2021 году он стал игроком питерских армейцев.

В минувшем сезоне КХЛ на счету Моисеева одна результативная передача в 22 матчах.

В общей сложности, в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 237 игр, в которых забил 19 голов и сделал 34 ассиста.

источник: КХЛ
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