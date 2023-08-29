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В НХЛ заявили, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён на следующий сезон

В КХЛ голкипер ЦСКА не имеет права выступать до 1 января 2024 года.
29 августа 2023 12:38
автор: Виталий Овсянников

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал скандальную ситуацию с контрактным соглашением вратаря московских армейцев Ивана Федотова.

«По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт», — цитирует Дэйли ТАСС.

Напомним, голкипер подписал соглашение с «Филадельфией» в середине 2022 года, однако не сумел сыграть в НХЛ ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было.

Из-за этой ситуации ИИХФ дисквалифицировало голкипера на четыре месяца. В КХЛ голкипер красно-синих не имеет права выступать до 1 января 2024 года.

Ранее глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что Федотов заключал контракт с «Флайерз» на сезон-2023/24, поэтому он имел право подписать соглашение с ЦСКА.

источник: ТАСС
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