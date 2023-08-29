ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский хоккеист погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет

Об этом сообщил бывший клуб спортсмена.
29 августа 2023 13:43
автор: Максим Скороходов

Российский вратарь Артём Гвоздик погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет. Об этом сообщил один из бывших клубов хоккеиста «Славутич».

«Он был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба... Артём также защищал ворота: «Тамбова», «Брянска», «Алтая», «Югры». Последнее время он играл за команду ВДВ (г.Псков),там же тренировал детей», - говорится в сообщении пресс-службы «Славутича».

Гвоздик числился в штурмовых подразделениях ВДВ на запорожском направлении.

Вышеназванные команды является участниками ВХЛ.

В НХЛ заявили, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён на следующий сезон
В КХЛ голкипер ЦСКА не имеет права выступать до 1 января 2024 года.
29.08.2023 12:38
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию
СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию
За армейцев хоккеист выступал с 2021 года.
29.08.2023 09:12
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Фонбет» стал официальным партнером ХК «Локомотив»
Спонсорский контракт рассчитан на два года.
28.08.2023 22:54
Хоккей
Максим Сушинский поддержал голкипера ЦСКА Ивана Федотова
Иван был дисквалифицирован ИИХФ.
28.08.2023 17:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Морозов объяснил, почему КХЛ вынуждена следовать указаниям ФХР
Федерация поддержала дисквалификацию Федотова.
28.08.2023 15:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Президент КХЛ: не видим никаких проблем с натурализацией легионеров
По словам функционера, всё соответствует букве закона.
28.08.2023 15:05
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Морозов заявил, что «Сокол» не изъявляет желания выступать в КХЛ
Клуб представляет Красноярск.
28.08.2023 14:56
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ ждёт решения РУСАДА по допингу в фарм-клубе «Салавата Юлаева»
Положительные пробы сдали семь хоккеистов.
28.08.2023 14:33
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В КХЛ хотят увеличить лимит на легионеров
В КХЛ хотят увеличить лимит на легионеров
Сейчас лимит - три иностранца в команде.
28.08.2023 14:26
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.