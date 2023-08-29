Российский хоккеист погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет

Российский вратарь Артём Гвоздик погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет. Об этом сообщил один из бывших клубов хоккеиста «Славутич».

«Он был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба... Артём также защищал ворота: «Тамбова», «Брянска», «Алтая», «Югры». Последнее время он играл за команду ВДВ (г.Псков),там же тренировал детей», - говорится в сообщении пресс-службы «Славутича».

Гвоздик числился в штурмовых подразделениях ВДВ на запорожском направлении.

Вышеназванные команды является участниками ВХЛ.