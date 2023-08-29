Кожевников - о «Спартаке» при Жамнове: команда переродилась

Московский «Спартак» переродился при новом наставнике Алексее Жамнове, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
«Команда переродилась, мы видим это по турнирам. Надеюсь, что им хватит запала. Нужно сказать, что Жамнов – очень опытный тренер, он не первый день в хоккее. Главное, чтобы травм не было. Ребят-то «Спартак» собрал неплохих, но если пойдут травмы, то что можно будет сделать? Вратарская линия у них вроде бы хорошая, сомнений не вызывает, в нападении тоже все неплохо смотрится. Посмотрим, что будет. Хочется верить, что всё будет хорошо, потому что болельщики уже, конечно, заждались. Побед им и хорошей игры», - сказал Кожевников.
«Спартак» по итогам прошлого сезона занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф впервые за шесть лет.