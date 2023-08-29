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«Спартак» обменял в «Амур» двукратного обладателя Кубка Гагарина

Нападающий в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром клуба.
29 августа 2023 19:21
автор: Александр Евграфов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв перешёл в состав хабаровского «Амура». В обмен столичный клуб получил нападающего молодёжной команды Артёма Гуменюка и денежную компенсацию.

Александр Хохлачёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ.

Всего в КХЛ нападающий провел 436 матчей, забросив 109 шайб и отдав 167 результативных передач.

источник: ХК «Амур»
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