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Чемпион мира вошёл в состав тренерского штаба ЦСКА

Специалист завершил игровую карьеру в прошлом году.
29 августа 2023 22:20
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира в составе сборной России Александр Попов стал членом тренерского штаба ЦСКА, сообщается в официальном Telegram-канале армейцев.

В составе армейцев Попов дважды выигрывал Кубок Гагарина, а до этого играл в омском «Авангарде», проведя в нём 18 сезонов. Он является рекордсменом омского клуба по количеству проведённых сезонов, проведя 900 матчей на высшем уровне, а также по набранным очкам – 422. В составе «Авангарда» он стал чемпионом России в 2004 году.

В минувшем году Попов завершил игровую карьеру, после чего перешёл на должность тренера по развитию.

«Процесс идет. Он вписался в тренерский штаб, многое делает для нас, хорошо знает ребят и в плане тренировок на льду. Здорово нам помог, особенно в Минске. Я рад сообщить, что он часть нашего тренерского штаба. Скажу так: мое прошлогоднее желание сбылось», - сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

источник: ХК ЦСКА
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