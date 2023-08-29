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«Авангард» расторг контракт с Найтом и сохранил права на хоккеиста

Ранее Найт покинул Россию, мотивировав это опасением за свою жизнь.
29 августа 2023 23:46
автор: Александр Евграфов

Омский «Авангард» и канадский нападающий Корбэн Найт расторгли контракт, за клубом закреплены права на игрока, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В начале августа 32-летний нападающий «Авангарда» объявил руководству клуба , что опасается за свою семью и жизнь в свете ситуации на Украине.

В прошлом сезоне Найт принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка.

источник: ХК «Авангард»
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