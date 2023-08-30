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Нападающий «Вашингтона» Овечкин назвал самую запоминающуюся драку в карьере

Хоккеист выступает в НХЛ с 2005 года.
30 августа 2023 07:55
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своей самой запоминающейся драке на льду.

Отметим, что 37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

«Вообщe я не люблю драться, но, если приходится, конeчно, я могу за себя постоять. Самая такая горячaя драка, которая была в пaмяти? С Андреем Свечникoвым в плей-офф. А так любая драка запoминающаяся», — заявил Овечкин на YouTube-канале Gazgolder.

Напомним, что инцидент между Овечкиным и нападающим «Каролины» Свечниковым произошел в апреле 2019 года в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

Андрей вызвал Александра на бой. Овечкин нокаутировал соперника, который смог покинуть лед лишь при помощи одноклубников.

источник: «Советский спорт»
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