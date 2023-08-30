Определен состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на предстоящий сезон

КХЛ определилась с составом Спортивно-дисциплинарного комитета лиги на предстоящий сезон.

Чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

СДК осуществляет рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов, товарищеских матчей и турниров и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и иных представителей команд клубов.

В состав комитета вошли Валерий Каменский (председатель), Алексей Анисимов, Александр Солнцев (секретарь) и независимые эксперты: Фёдор Канарейкин, Сергей Немчинов, Ильдар Мухометов и Александр Поляков.