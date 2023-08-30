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Корбан Найт перешел в чемпионат Швейцарии

Ранее Найт выступал за «Авангард».
30 августа 2023 16:52
автор: Матвей Макаренко

Бывший нападающий «Авангарда» Корбан Найт перешел в «Берн», который выступает в чемпионате Швейцарии. Он будет играть под 19-м номером.

«Корбан Найт обладает замечательными качествами и делает игроков вокруг себя лучше. В связи с подписанием Найта мы сможем оптимально компенсировать уход Оскара Линдберга», — приводит слова спортивного директора «Берна» Эндрю Эббетт пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Найт провел в «Авангарде». За 58 матчей ему удалось забить 15 голов, а также отдать 19 результативных передач. В Кубке Гагарина он принял участие в 15 встречах. За это количество игр он заработал 10 очков, забив пять голов и заработав то же количество ассистов.

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