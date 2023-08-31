ХК «Норильск» проведёт первый матч в ВХЛ 2 сентября

Хоккейный клуб «Норильск» готовится к своему дебюту в ВХЛ. «Норильск» дебютирует в турнире домашним матчем с «Нефтяником» 2 сентября.

Прямая трансляция встречи в ДС «Арктика» будет доступна на интернет-ресурсах ВХЛ, «Триколор» и в эфире телеканала «Северный город». Тех же, кто посетит игру, ждёт по-настоящему теплый прием, ведь даже на товарищеских шоу-матчах северяне всегда устраивают настоящее жаркое шоу.

«Я много раз бывал в Норильске в составе команды «Легенды хоккея». И каждый раз я был в восторге от того, как люди в регионе любят хоккей. После выставочных матчей к нам выстраивались огромные очереди за автографами и фото. У мальчишек на мастер-классах горели глаза, было видно, что у всех них есть большая мечта – играть в хоккей на высоком уровне. Появление профессиональной команды в Норильске делает их мечту ближе.

Ребята-хоккеисты, которые приехали сейчас играть за «Норильск», должны понимать – какая важная миссия на них возложена. Не менее важно отметить и тот факт, что уже сейчас, на старте, в команде уже есть и свои воспитанники. Они должны влюбить в хоккей как можно больше людей, показывать достойные результаты, радовать ими болельщиков. Уверен, что у них все получится», - подчеркнул двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, 3-кратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

ХК "Норильск"

Как сообщают в клубе, к 2026 году в городе появится новый, современный Ледовый дворец, который снимет все ограничения по инфраструктуре.

Инициатором создания профессионального клуба в Норильске выступил Владимир Потанин – президент «Норникеля», глава попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига». На протяжении многих лет он реализует проекты, направленные на развитие и популяризацию хоккея в России.