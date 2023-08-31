Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хагелин завершил карьеру из-за травмы

Шведский нападающий Карл Хагелин объявил о завершении карьеры игрока.

Отметим, что хоккеист дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Карл выигрывал трофей в составе «Питтсбурга» в годах.

Как сообщил форвард на своей странице в соцсети, причиной завершения карьеры стала травма глаза. В марте прошлого года получил разрыв сосудистой оболочки глаза на тренировке в составе «Вашингтона». В него попали клюшкой. Карлу пришлось перенести две операции, что привело к частичной потере зрения.

В начале июля закончился четырехлетний контракт Хагелина с «Вашингтоном».

Хоккеист также выступал за «Рейнджерс», «Анахайм» и «Лос-Анджелес».