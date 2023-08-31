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Главный тренер «Вашингтона» назвал телосложение Овечкина чудом природы

За 18 лет в НХЛ Александр забросил 822 шайбы.
31 августа 2023 11:21
автор: Виталий Овсянников

Новый главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери восхитился физической формой 37-летнего капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Что касается Алекса, и я впервые почувствовал это на собственном опыте, — это то, что его телосложение просто чудо природы. Его физическая форма в таком возрасте, и вызов этому возрасту — лишь часть того, что делает его особенным», — цитирует Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, Спенсер Карбери стал новым наставником «столичных» 30 мая 2023 года. На посту главного тренера «Вашингтона» он сменил Питера Лавиолетта, с которым клуб не сумел попасть в плей-офф по итогам минувшего регулярного чемпионата.

источник: NHL (НХЛ)
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