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Александр Якушев: то, что Хохлачев попросил в финансовом плане, для «Спартака» неприемлемо

Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда».
31 августа 2023 13:09
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев высказался о расставании «Спартака» с форвардом Александром Хохлачевым.

Отметим, что 29-летний хоккеист был обменян в «Амур». »Спартак» получил взамен форварда Артёма Гуменюка и денежную компенсацию

«Нaсколько я знаю, обмен был согласован обeими сторонами, то есть произошeл по обоюдному согласию. То, что Хохлачeв попросил в финансовом планe, для «Спартака» неприемлемо. Поэтому решили тaк поступить, разрешив Александру пoйти туда, где его условия пo зарплате смогут удовлетворить. Так и пoлучился Хабаровск», - приводит «Матч ТВ» слова Якушева.

В прошлом сезоне Хохлачев стал лучшим бомбардиром команды с 55 (19 +36) очками в 65 матчах. Александр побил клубный рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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