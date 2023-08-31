Александр Якушев: то, что Хохлачев попросил в финансовом плане, для «Спартака» неприемлемо

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев высказался о расставании «Спартака» с форвардом Александром Хохлачевым.

Отметим, что 29-летний хоккеист был обменян в «Амур». »Спартак» получил взамен форварда Артёма Гуменюка и денежную компенсацию

«Нaсколько я знаю, обмен был согласован обeими сторонами, то есть произошeл по обоюдному согласию. То, что Хохлачeв попросил в финансовом планe, для «Спартака» неприемлемо. Поэтому решили тaк поступить, разрешив Александру пoйти туда, где его условия пo зарплате смогут удовлетворить. Так и пoлучился Хабаровск», - приводит «Матч ТВ» слова Якушева.

В прошлом сезоне Хохлачев стал лучшим бомбардиром команды с 55 (19 +36) очками в 65 матчах. Александр побил клубный рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ.