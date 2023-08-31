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«Такой опытный дядька нужен». Якушев - о возможном возвращении Ковальчука в «Спартак»

Ранее в клубе заявили о том, что готовы рассмотреть вариант с возвращением хоккеиста в состав команды.
31 августа 2023 13:41
автор: Александр Поволоцкий

Ветеран «Спартака» Александр Якушев высказался о потенциальном возвращении олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в клуб.

Отметим, что 40-летний хоккеист официально пока не объявлял о завершении карьеры.

«Еcли он примет решение и будeт играть в «Спартаке», то это будет очeнь здорово для команды. Ковальчук и раздевaлку будет держать, и на площадке сeбя покажет. Такой опытный дядька нужeн», - цитирует «Матч ТВ» Якушева.

Отметим, что летом 1999 года Ковальчук подписал свой первый профессиональный контракт именно со «Спартаком». Хоккеист провёл два сезона за красно-белых в ВХЛ, а затем уехал в НХЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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