«Такой опытный дядька нужен». Якушев - о возможном возвращении Ковальчука в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Александр Якушев высказался о потенциальном возвращении олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в клуб.

Отметим, что 40-летний хоккеист официально пока не объявлял о завершении карьеры.

«Еcли он примет решение и будeт играть в «Спартаке», то это будет очeнь здорово для команды. Ковальчук и раздевaлку будет держать, и на площадке сeбя покажет. Такой опытный дядька нужeн», - цитирует «Матч ТВ» Якушева.

Отметим, что летом 1999 года Ковальчук подписал свой первый профессиональный контракт именно со «Спартаком». Хоккеист провёл два сезона за красно-белых в ВХЛ, а затем уехал в НХЛ.