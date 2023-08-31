Пресс-служба НХЛ спрогнозировала количество очков, которые наберет Овечкин в новом сезоне

Сегодня, 31 августа, на официальном сайте НХЛ был опубликовал прогноз на количество результативных баллов, которые наберет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в новом сезоне.

«Элитный бомбардир Овечкин пробил отметку в 40 голов за последние пять сезонов подряд, в которых он сыграл не менее 50 игр, и забил 50 голов в двух из этих сезонов. Он занимает второе место по количеству голов в истории НХЛ с 822 голами в 1347 играх, уступая только Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх), и на протяжении всей своей карьеры он стабильно забивает голы. Прогноз очков NHL.com: 88», - говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Напомним, в минувшем сезоне капитан «столичных» забросил 42 шайбы и оформил 33 результативные передачи. Таким образом, на его счету 75 очков.

Также журналисты сайта НХЛ считают, что партнер Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов наберет 59 очков в следующем сезоне.