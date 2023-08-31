ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пресс-служба НХЛ спрогнозировала количество очков, которые наберет Овечкин в новом сезоне

По мнению журналистов сайта лиги капитан «Вашингтона» наберет 88 очков.
31 августа 2023 13:43
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 31 августа, на официальном сайте НХЛ был опубликовал прогноз на количество результативных баллов, которые наберет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в новом сезоне.

«Элитный бомбардир Овечкин пробил отметку в 40 голов за последние пять сезонов подряд, в которых он сыграл не менее 50 игр, и забил 50 голов в двух из этих сезонов. Он занимает второе место по количеству голов в истории НХЛ с 822 голами в 1347 играх, уступая только Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх), и на протяжении всей своей карьеры он стабильно забивает голы. Прогноз очков NHL.com: 88», - говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Напомним, в минувшем сезоне капитан «столичных» забросил 42 шайбы и оформил 33 результативные передачи. Таким образом, на его счету 75 очков.

Также журналисты сайта НХЛ считают, что партнер Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов наберет 59 очков в следующем сезоне.

источник: NHL (НХЛ)
«Такой опытный дядька нужен». Якушев - о возможном возвращении Ковальчука в «Спартак»
Ранее в клубе заявили о том, что готовы рассмотреть вариант с возвращением хоккеиста в состав команды.
31.08.2023 13:41
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Локомотива» заявил, что в КХЛ не совсем равные условия для клубов
Мнение главы ярославского клуба.
31.08.2023 13:28
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Александр Якушев: то, что Хохлачев попросил в финансовом плане, для «Спартака» неприемлемо
Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда».
31.08.2023 13:09
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА в матче Кубка открытия против «Ак Барса»
Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА в матче Кубка открытия против «Ак Барса»
Клуб решил нарушить запрет ИИХФ?
31.08.2023 11:33
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Вашингтона» назвал телосложение Овечкина чудом природы
За 18 лет в НХЛ Александр забросил 822 шайбы.
31.08.2023 11:21
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
ХК «Норильск» проведёт первый матч в ВХЛ 2 сентября
ХК «Норильск» проведёт первый матч в ВХЛ 2 сентября
«Норильск» готовится к дебюту в ВХЛ.
31.08.2023 11:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Защитник СКА Никита Зоркин продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»
На хоккеиста претендовали другие клубы Восточной конференции КХЛ.
31.08.2023 09:36
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хагелин завершил карьеру из-за травмы
Хоккеист играл на Олимпиаде-2014 в Сочи.
31.08.2023 09:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Фетисов высказался о допинговом скандале в «Толпаре»
Все игроки сдали положительные допинг-пробы.
30.08.2023 17:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.