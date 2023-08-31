«Это всё деньги. Им на нас пофиг». Овечкин – об отстранении России с международных турниров 

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением по поводу отстранения сборной России от выступлений в международных соревнованиях и заявил, что не отказался от мечты завоевать золотую медаль на Олимпиаде.

«Олимпийская медаль — одна из главных целей моей жизни, была и будет. Некоторые ребята, которые мечтали об Олимпиаде, на ней даже ни разу не были из-за всей этой ситуации. И допинговая, и та, которая сейчас происходит. Нас просто убрали в сторону и не дают играть. Говорят, спорт вне политики, но оказалось, что всё наоборот. А в 2018 году не сошлась НХЛ с Олимпийским комитетом. Это всё деньги. Им на нас пофиг. Обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают за нас», – сообщил 37-летний игрок НХЛ в шоу «Команда» на KION.

В настоящее время Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.

В феврале прошлого года Международная федерация хоккея отстранила национальные команды России и Беларуси от международных турниров на неопределённый срок. Бан на участие не снят до сих пор.