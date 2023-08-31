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Навка назвала Овечкина дурачиной в присутствии хоккеиста

Легендарный хоккеист пришёл на шоу титулованной фигуристки.
Навка назвала Овечкина дурачиной в присутствии хоккеиста
31 августа 2023 16:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Фигуристка Татьяна Навка на своем шоу поделилась первым мнением о нападающем хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Я помню нашу первую встречу в 2006 году. Олимпиада, Турин. У тебя это была первая Олимпиада, а у меня — последняя. Ты приковывал внимание уже тогда. Такой безбашенный, такой дурачина! Веселый, рубаха-парень, с этой твоей щелкой между зубов… Твой образ, конечно, очень остается в памяти», - сказала Навка в выпуске шоу «Команда» на площадке KION, гостем которого был Овечкин.

Именно на Играх в Турине Навка стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

Сборная России по хоккею с Овечниным в составе на Олимпиаде-2006 заняла четвертое место.

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