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Анатолий Голышев: страницу с НХЛ для себя закрыл

Хоккеист неудачно выступил в Америке пару лет назад.
31 августа 2023 16:56
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о возможности отъезда в НХЛ.

«Я всегда говорил, что хочу всю жизнь провести в «Автомобилисте». Рад, что остался дома, и надеюсь, что всю карьеру проведу здесь. Понимаю, что у меня и многих ребят заканчиваются контракты и все будет зависеть от того, как сыграет команда.

Думаю, страница с НХЛ закрыта. У меня был неудачный опыт. Ни в коем случае не жалею. Единственное сожаление — то, что не дали провести хотя бы один матч, хотя бы одну смену, чтобы исполнить мечту. Агент спрашивал, интересно ли мне это, говорил, что есть варианты. Но я головой полностью здесь», - приводит слова Голышева «Спорт-Экспресс».

Перед стартом сезона-2021/2022 форвард отправился покорять НХЛ, однако сыграть за основную команду «Нью-Йорк Айлендерс» ему так и не удалось. Голышев провел 15 матчей за фарм-клуб островитян, в которых набрал семь (5+2) очков.

В КХЛ нападающий выступал только в составе «Автомобилиста», начав свою карьеру в клубе в 2013 году.

источник: «Спорт-Экспресс»
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