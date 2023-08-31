Стал известен бюджет СКА

Бюджет СКА на сезон-2023/24 составляет 887 млн рублей, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что эта сумма на 13 млн рублей ниже установленного КХЛ потолка зарплат.

Перед СКА в нынешнем сезоне стоит задача выиграть Кубок Гагарина. В первом матче сезона армейцы из Санкт-Петербурга сыграют 2 сентября в гостях против московского «Динамо».

В сезоне-2022/2023 СКА добрался до финала Западной конференции где уступил другим армейцам - из Москвы. ЦСКА оказался сильнее со счётом 4-2 в серии.