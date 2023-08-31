Минское «Динамо» заключило контракт с обладателем Кубка Стэнли 

Канадский защитник Мэдисон Боуи стал игроком минского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Как утверждает источник, 28-летний хоккеист подписал трудовое соглашение с белорусской командой на один год.

В 2018 году Боуи завоевал Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз». Также в Национальной хоккейной лиге он играл за «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс». Всего в НХЛ он принял участие в 158 играх и заработал в общей сложности 40 (5+35) очков.

В прошедшем сезоне канадец выступал в АХЛ за фарм-клуб «Монреаль Канадиенс».