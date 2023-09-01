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ЦСКА — «Ак Барс»: во сколько игра регулярного чемпионата КХЛ, где смотреть матч

Встреча начнется в 19:00.
ЦСКА — «Ак Барс»: во сколько игра регулярного чемпионата КХЛ, где смотреть матч
01 сентября 2023 09:19
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

1 сентября в 19:00 (мск) состоится матч Кубка открытия регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА сыграет против «Ак Барса».

Команды являются финалистами Кубка Гагарина-2022/23, победу в котором одержали красно-синие. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене».

Посмотреть встречу московских армейцев и казанского клуба можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ», а также на КХЛ ТВ.

Одной из главных интриг Кубка открытия регулярного чемпионата КХЛ является возможное участие в игре голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

Напомним, голкипер подписал соглашение с клубом НХЛ в середине прошлого года, однако не сумел сыграть ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было.

По этой причине ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре месяца, а клубу запретили регистрировать международные трансферы в течение сезона.

Несмотря на это, ходят слухи, что ЦСКА нарушит запрет ИИХФ и выпустит Ивана Федотова на лёд.

источник: «Советский спорт»
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