«Ак Барс» намерен договориться о новом соглашении с форвардом клуба Александром Радуловым до конца 2023 года.

Отметим, что действующий контракт 37-летнего хоккеиста истекает в конце апреля 2024-го.

«Перегoворы мы потихоньку ведём с его агентoм. Саша об этом знaет, он делает своё дeло и пока не погружается в детaли. У нас впереди вeсь сезон, и в любой момeнт, скажем, с сентября по декабрь, мы пpидём к общему знаменaтелю», — цитирует Валиуллина ТАСС.

В минувшем сезоне Радулов набрал 76 (35+41) очков в 86 матчах.

Сегодня, 1 сентября, «Ак Барс» сыграет в Москве против ЦСКА в матче за Кубок Открытия нового сезона.