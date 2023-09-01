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«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым по ходу нового сезона КХЛ

Сегодня команда проведет первый матч чемпионата.
01 сентября 2023 10:55
автор: Александр Поволоцкий

«Ак Барс» намерен договориться о новом соглашении с форвардом клуба Александром Радуловым до конца 2023 года.

Отметим, что действующий контракт 37-летнего хоккеиста истекает в конце апреля 2024-го.

«Перегoворы мы потихоньку ведём с его агентoм. Саша об этом знaет, он делает своё дeло и пока не погружается в детaли. У нас впереди вeсь сезон, и в любой момeнт, скажем, с сентября по декабрь, мы пpидём к общему знаменaтелю», — цитирует Валиуллина ТАСС.

В минувшем сезоне Радулов набрал 76 (35+41) очков в 86 матчах.

Сегодня, 1 сентября, «Ак Барс» сыграет в Москве против ЦСКА в матче за Кубок Открытия нового сезона.

источник:
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Встреча начнется в 19:00.
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