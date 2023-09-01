Дисквалифицированный Федотов вышел на раскатку ЦСКА перед матчем с «Ак Барсом»

Голкипер ЦСКА Иван Федотов может принять участие в сегодняшнем матче против «Ак Барса» за Кубок открытия регулярного чемпионата КХЛ.

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что вратарь вышел на утреннюю раскатку и тренируется в обычном режиме.

Напомним, голкипер подписал соглашение с клубом НХЛ в середине прошлого года, однако не сумел сыграть ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было. По этой причине ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре месяца, а клубу запретили регистрировать международные трансферы в течение сезона.

Матч Кубка открытия регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 (мск).