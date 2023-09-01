«Нам сказали, что Федотов сегодня играет». Плотников – о матче с «Ак Барсом»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников оценил шансы голкипера армейцев Ивана Федотова сыграть в матче с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24.

«Нам сказали, что Иван сегодня играет. И мы особо не обсуждаем это. Только шуточки всякие в раздевалке, так как на эту тему все говорят», — сказал Плотников в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, голкипер подписал соглашение с клубом НХЛ в середине прошлого года, однако не сумел сыграть ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было. По этой причине ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре месяца, а клубу запретили регистрировать международные трансферы в течение сезона.

Матч Кубка открытия регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 (мск).