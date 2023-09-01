ИИХФ предупредила ЦСКА о последствиях участия Федотова в матчах КХЛ

Президент ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на выход голкипера ЦСКА Ивана Федотова на раскатку перед первым матчем сезона-2023/24 КХЛ против «Ак Барса».

«Если Федотов сегодня сыграет в матче КХЛ, то ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают. Других комментариев на данный момент нет», — заявил Тардиф в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, голкипер подписал соглашение с клубом НХЛ в середине прошлого года, однако не сумел сыграть ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было. По этой причине ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре месяца, а клубу запретили регистрировать международные трансферы в течение сезона.

Матч Кубка открытия регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 (мск).