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ИИХФ предупредила ЦСКА о последствиях участия Федотова в матчах КХЛ

Матч Кубка открытия регулярного чемпионата КХЛ между московскими армейцами и «Ак Барсом» состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 (мск).
01 сентября 2023 13:02
автор: Виталий Овсянников

Президент ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на выход голкипера ЦСКА Ивана Федотова на раскатку перед первым матчем сезона-2023/24 КХЛ против «Ак Барса».

«Если Федотов сегодня сыграет в матче КХЛ, то ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают. Других комментариев на данный момент нет», — заявил Тардиф в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, голкипер подписал соглашение с клубом НХЛ в середине прошлого года, однако не сумел сыграть ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было. По этой причине ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре месяца, а клубу запретили регистрировать международные трансферы в течение сезона.

Матч Кубка открытия регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 (мск).

источник: «Спорт-Экспресс»
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