Капитан «Динамо» Андрей Миронов назвал главных конкурентов команды в грядущем сезоне

Капитан столичного «Динамо» Андрей Миронов высказался о конкурентах команды в КХЛ. Сред них команды не только из Москвы.

«У «Динамо» слабых соперников не бывает. Лига прогрессирует. И сейчас команды выходят плюс-минус на одинаковый уровень. Но, естественно, стоит отдельно отметить зрелищные дерби «Динамо» – «Спартак» или «Динамо» – ЦСКА. Плюс в первой же игре нам противостоит лучшая питерская команда. Это тоже отличный соперник. И еще многим будет интересно посмотреть за нашим противостоянием с «Ак Барсом». К тому же, там сейчас половина команды – это бывшие игроки «Динамо», – приводит слова Миронова «Спорт День за Днем».

Также Миронов рассказал, что в клубе сейчас отличный микроклимат, а все новички команды уже адаптировались.