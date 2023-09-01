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Капитан «Динамо» Андрей Миронов назвал главных конкурентов команды в грядущем сезоне

Отдельно он отметил матчи-дерби.
01 сентября 2023 14:07
автор: Матвей Макаренко

Капитан столичного «Динамо» Андрей Миронов высказался о конкурентах команды в КХЛ. Сред них команды не только из Москвы.

«У «Динамо» слабых соперников не бывает. Лига прогрессирует. И сейчас команды выходят плюс-минус на одинаковый уровень. Но, естественно, стоит отдельно отметить зрелищные дерби «Динамо» – «Спартак» или «Динамо» – ЦСКА. Плюс в первой же игре нам противостоит лучшая питерская команда. Это тоже отличный соперник. И еще многим будет интересно посмотреть за нашим противостоянием с «Ак Барсом». К тому же, там сейчас половина команды – это бывшие игроки «Динамо», – приводит слова Миронова «Спорт День за Днем».

Также Миронов рассказал, что в клубе сейчас отличный микроклимат, а все новички команды уже адаптировались.

источник: «Спорт день за днем»
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