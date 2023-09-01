Евгений Свечников: Хочу привезти в Россию свою девушку-американку

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников рассказал о взаимоотношениях с девушкой-американкой. Он хочет показать ей Россию.

«Проводя с ней каждый день, я не могу представить человека ближе. Мне важно, чтобы она приехала в Россию, увидела, с кем я вырос, поняла менталитет, который у меня здесь сформировался. Понятно, что сейчас нелегкое время. Она переживает, я переживаю», – приводит слова Свечникова Sport24.

Прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.