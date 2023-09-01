Андрей Назаров: хочется больше хоккея на федеральном ТВ, а не унылого футбола

Российский тренер Андрей Назаров выразил надежду, что федеральное телевидение будет больше внимания уделять хоккею.

По его мнению, это единственный вид спорта, в которой Россия на достойном уровне конкурирует с западными лигами.

«Хочется, чтобы бесплатные федеральные каналы побольше показывали топ-матчей хоккея, да и в целом больше хоккейных игр. Дело в том, что это единственный вид спорта в нашей стране, который может конкурировать с ведущими западными спортивными лигами. А показывать в начале сезона вместо топ-матчей КХЛ унылый и менее интересный футбол совершенно нецелесообразно», – сказал Назаров в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, руководство телеканала «Матч ТВ» оказалось транслировать матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА, который состоится 2 сентября, так как в это же время будет проходить встреча РПЛ «Факел» - «Крылья Советов».