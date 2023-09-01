Леонид Вайсфельд: Обойти «Ак Барс» на Востоке получится только в случае форс-мажора

Известный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал борьбу за лидерство в Восточной конференции КХЛ. Он считает, что лидером будет «Ак Барс».

«Является ли «Ак Барс» фаворитом номер один на Востоке? Да, это фаворит номер один. На длинной дистанции вряд ли кто-то сможет их обойти, только если не случится какого-нибудь форс-мажора. В плей-офф такая вероятность выше», – приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Первый матч в сезоне «Ак Барс» проведет с ЦСКА. Игра откроет новый чемпионат. Матч состоится уже сегодня, 1 сентября.