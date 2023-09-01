Бывший президент ИИХФ возглавил судейский экспертный комитет КХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель возглавил созданный в Континентальной хоккейной лиге судейский экспертный комитет, который заменит комиссию по экспертной оценке судейства, сообщается на официальном сайте лиги.

Помощниками Фазеля в работе комитета станут Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и Александр Хаванов.

Основной задачей комитета будет рассмотрение запросов клубов-участников КХЛ, связанных со спорными эпизодами судейства, и выдача мотивированной оценки решений арбитров.

Также в КХЛ сообщили, что с нового сезона, стартующего 1 сентября, во время проведения матчей на кубах всех арен разрешается демонстрация видеоповторов нарушений правил, наложенных судьями.