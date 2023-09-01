Вратарь ЦСКА Федотов сыграет в стартовом матче сезона КХЛ, несмотря на дисквалификацию

Континентальная хоккейная лига допустила вратаря ЦСКА Ивана Федотова к матчам, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея. Голкипер заявлен на игру за Кубок открытия с казанским «Ак Барсом».

Участие Федотова в матче подтвердил и президент КХЛ Алексей Морозов.

«Иван Федотов в заявке. Решение ИИХФ нарушает конституционные права Федотова, поэтому он сыграет», — сказал Морозов.

Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не смог отработать контракт из-за прохождения срочной службы в армии.

После возвращения из армии вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было. «Филадельфия» настаивает на том, что контракт продолжает действовать. В ЦСКА с этой позицией не согласились и зарегистрировали новое соглашение с голкипером.

Ранее Федерация хоккея России следом за ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года.