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Глава КХЛ Морозов отреагировал на включение Федотова в заявку ЦСКА на матч КХЛ

Президент лиги считает, что это решение не приведет к испорченным отношениям с ИИХФ.
Глава КХЛ Морозов отреагировал на включение Федотова в заявку ЦСКА на матч КХЛ
01 сентября 2023 17:59
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Андрей Аносов / "Советский спорт"

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о решении ЦСКА включить голкипера Ивана Федотова в заявку на матч первого тура регулярного сезона с «Ак Барсом». Встреча состоится уже сегодня.

«Барыс» и минское «Динамо» выйдут из КХЛ после этого решения? Не надо домысливать. Мы живем в России и не должны нарушать законы РФ. Мы готовы продолжать эту политику. Считаем, это решение не приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и другими федерациями», — приводит слова Морозова Sport24.

Напомним, Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», но не сыграл за американскую команду ни одного матча из-за прохождения срочной службы в армии. После возвращения голкипер заключил соглашение с ЦСКА, несмотря на то, что официальные бумаги с клубом Национальной хоккейной лиги расторгнуты не были.

источник: Sport24
ИИХФ выступит с заявлением по поводу участия Ивана Федотова в матче ЦСКА с «Ак Барсом»
Заявление ожидается после завершения встречи.
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