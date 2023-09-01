Глава КХЛ Морозов отреагировал на включение Федотова в заявку ЦСКА на матч КХЛ

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о решении ЦСКА включить голкипера Ивана Федотова в заявку на матч первого тура регулярного сезона с «Ак Барсом». Встреча состоится уже сегодня.

«Барыс» и минское «Динамо» выйдут из КХЛ после этого решения? Не надо домысливать. Мы живем в России и не должны нарушать законы РФ. Мы готовы продолжать эту политику. Считаем, это решение не приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и другими федерациями», — приводит слова Морозова Sport24.

Напомним, Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», но не сыграл за американскую команду ни одного матча из-за прохождения срочной службы в армии. После возвращения голкипер заключил соглашение с ЦСКА, несмотря на то, что официальные бумаги с клубом Национальной хоккейной лиги расторгнуты не были.