Президент ЦСКА Есмантович прокомментировал включение Федотова в состав армейцев

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал включение голкипера Ивана Федотова в состав армейского клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

« Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне. Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнесся к ситуации как россиянин. Не было колебаний. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял и поддержал нас. Все, что раздергивается по цитатам – это ваша работа. Но вы должны знать, что КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос», - заявил Есмантович журналистам.

Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не смог отработать контракт из-за прохождения срочной службы в армии.

После возвращения из армии вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было. «Филадельфия» настаивает на том, что контракт продолжает действовать. В ЦСКА с этой позицией не согласились и зарегистрировали новое соглашение с голкипером.

Ранее Федерация хоккея России следом за ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года.