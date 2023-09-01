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Президент ЦСКА Есмантович рассказал о переговорах с «Филадельфией» по контракту Федотова

Московский клуб до последнего искал компромисс, но сделать этого не удалось.
Президент ЦСКА Есмантович рассказал о переговорах с «Филадельфией» по контракту Федотова
01 сентября 2023 18:12
автор: Александр Евграфов
автор фото: Андрей Аносов / "Советский спорт"

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ход переговоров с командой «Филадельфия Флайерз» о контракте голкипера Ивана Федотова.

«Все вопросы, которые были у нас с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме. Мы несколько раз созванивались с генеральным менеджером. Пытались найти точки соприкосновения в формате того, что Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА. Но, как видите, дело дошло до того, что нам пришлось принимать своё решение. Мы его приняли», – заявил Есмантович журналистам.

Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не смог отработать контракт из-за прохождения срочной службы в армии.

После возвращения из армии вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было. «Филадельфия» настаивает на том, что контракт продолжает действовать. В ЦСКА с этой позицией не согласились и зарегистрировали новое соглашение с голкипером.

источник: «Советский спорт»
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