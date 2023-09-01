ИИХФ выступит с заявлением по поводу участия Ивана Федотова в матче ЦСКА с «Ак Барсом»

Глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что организация выступит с заявление по поводу участия российского голкипера Ивана Федотова в матче ЦСКА и «Ак Барса».

«ИИХФ выступит с заявлением по поводу участия Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом» по окончании игры», - приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не смог отработать контракт из-за прохождения срочной службы в армии.

После возвращения из армии вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было. «Филадельфия» настаивает на том, что контракт продолжает действовать. В ЦСКА с этой позицией не согласились и зарегистрировали новое соглашение с голкипером.

Ранее Федерация хоккея России следом за ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года.