Быков рад попаданию Федотова в заявку ЦСКА на матч против «Ак Барса»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал заявку вратаря армейцев Ивана Федотова на матч КХЛ против «Ак Барса».

«Рад, что Иван сегодня будет играть и практиковать свою профессию. Я рад за болельщиков, которые смогут в воочию увидеть и переживать за своего кумира. Это игрок, который хочет практиковать свою профессию, не более того. А все руководители этих организации должны уметь находить компромиссы для того, чтобы мы болельщики радовались за своих ребят, хоккеист мог играть. А мериться силами, у кого их больше — это не продуктивно. Борьба нужна только на льду», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не смог отработать контракт из-за прохождения срочной службы в армии.

После возвращения из армии вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было. «Филадельфия» настаивает на том, что контракт продолжает действовать. В ЦСКА с этой позицией не согласились и зарегистрировали новое соглашение с голкипером.

Ранее Федерация хоккея России следом за ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года.