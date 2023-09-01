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Быков рад попаданию Федотова в заявку ЦСКА на матч против «Ак Барса»

Иван принимает участие в матче, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.
01 сентября 2023 19:31
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал заявку вратаря армейцев Ивана Федотова на матч КХЛ против «Ак Барса».

«Рад, что Иван сегодня будет играть и практиковать свою профессию. Я рад за болельщиков, которые смогут в воочию увидеть и переживать за своего кумира. Это игрок, который хочет практиковать свою профессию, не более того. А все руководители этих организации должны уметь находить компромиссы для того, чтобы мы болельщики радовались за своих ребят, хоккеист мог играть. А мериться силами, у кого их больше — это не продуктивно. Борьба нужна только на льду», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не смог отработать контракт из-за прохождения срочной службы в армии.

После возвращения из армии вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было. «Филадельфия» настаивает на том, что контракт продолжает действовать. В ЦСКА с этой позицией не согласились и зарегистрировали новое соглашение с голкипером.

Ранее Федерация хоккея России следом за ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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