Нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий забросил первую шайбу нового сезона КХЛ

Казанский «Ак Барс» забросил первую шайбу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В матче в Москве против ЦСКА, Дмитрий Кагарлицкий на 17-й минуте после передачи Дмитрия Яшкина открыл счёт в игре.

В первом матче нового сезона разыгрывается Кубок открытия, за который борются две лучшие команды минувшего сезона: обладатели Кубка Гагарина московский ЦСКА и финалист «Ак Барс».

Ворота ЦСКА защищает Иван Федотов, который был допущен к игре решением Континентальной хоккейной лиги, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея.