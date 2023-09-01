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ЦСКА – Ак Барс: армейцы сравняли счёт во втором периоде

Матч за Кубок открытия проходит в Москве.
01 сентября 2023 20:13
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты ЦСКА сравняли счёт в матче за Кубок открытия, который проходит в Москве. На 24-й минуте шайбу забросил Никита Нестеров.

Ранее на 17-й минуте отличился нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий.

В первом матче нового сезона разыгрывается Кубок открытия, за который борются две лучшие команды минувшего сезона: обладатели Кубка Гагарина московский ЦСКА и финалист «Ак Барс».

Ворота ЦСКА защищает Иван Федотов, который был допущен к игре решением Континентальной хоккейной лиги, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея.

источник: «Советский спорт»
Нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий забросил первую шайбу нового сезона КХЛ
Счёт был открыт на 17-й минуте матча.
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