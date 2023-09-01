ЦСКА – Ак Барс: армейцы сравняли счёт во втором периоде

Хоккеисты ЦСКА сравняли счёт в матче за Кубок открытия, который проходит в Москве. На 24-й минуте шайбу забросил Никита Нестеров.

Ранее на 17-й минуте отличился нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий.

В первом матче нового сезона разыгрывается Кубок открытия, за который борются две лучшие команды минувшего сезона: обладатели Кубка Гагарина московский ЦСКА и финалист «Ак Барс».

Ворота ЦСКА защищает Иван Федотов, который был допущен к игре решением Континентальной хоккейной лиги, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея.