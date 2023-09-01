Хоккеисты «Ак Барса» забросили две шайбы за 31 секунду

Хоккеисты «Ак Барса» забросили в ворота голкипера армейцев Ивана Федотова две шайбы за 31 секунду.

Точными бросками отличились Дмитрий Яшкин (36:20) и Никита Дыняк (36:51). Счёт в первом матче нового сезона КХЛ, в котором разыгрывается Кубок открытия, стал 3:1 в пользу «Ак Барса».

Ранее заброшенными шайбами отличились Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута) и Никита Нестеров (24).

Ворота ЦСКА защищает Иван Федотов, который был допущен к игре решением Континентальной хоккейной лиги, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея.