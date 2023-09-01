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Хоккеисты «Ак Барса» забросили две шайбы за 31 секунду

Казанский клуб ведёт во втором периоде первого матча нового сезона.
01 сентября 2023 20:37
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Ак Барса» забросили в ворота голкипера армейцев Ивана Федотова две шайбы за 31 секунду.

Точными бросками отличились Дмитрий Яшкин (36:20) и Никита Дыняк (36:51). Счёт в первом матче нового сезона КХЛ, в котором разыгрывается Кубок открытия, стал 3:1 в пользу «Ак Барса».

Ранее заброшенными шайбами отличились Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута) и Никита Нестеров (24).

Ворота ЦСКА защищает Иван Федотов, который был допущен к игре решением Континентальной хоккейной лиги, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея.

источник: «Советский спорт»
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