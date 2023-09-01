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Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ

Сумма штрафа превышает полмиллиона рублей.
01 сентября 2023 20:43
автор: Александр Евграфов

Международная федерация хоккея (ИИХФ) оштрафовала Федерацию хоккея России на 5000 швейцарских франков (около 544 тысяч рублей) за разрешение Ивану Федотову играть в матче Континентальной хоккейной лиги за ЦСКА.

В сообщении ИИХФ отмечается, что если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, то Международная федерация готова передать дело в Дисциплинарный совет, который будет иметь право применить дополнительные санкции.

Объектами новых санкций могут быть непосредственно Иван Федотов, ЦСКА и вся Федерация хоккея России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подал апелляцию на решение о дисквалификации Федотова в связи с неисполнением контракта с «Филадельфией».

источник: IIHF
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